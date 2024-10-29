В Иркутской области цирковая пантера напала на ребенка

Цирковая пантера напала на трехлетнего мальчика в Иркутской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, ребенок получил травмы головы и был госпитализирован. Правоохранители начали расследование уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как уточнили в региональном управлении Следкома, ЧП произошло в Ангарске накануне вечером. Житель города и его трехлетний сын посетили частный передвижной цирк, где решили сфотографироваться с пантерой.

«В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», — рассказала старший помощник главы областного СУ СК Светлана Павликова.

Как пишут Известия со ссылкой на представителей цирка, в день трагедии выступлений в нем не планировалось. Предположительно, отец пострадавшего ребенка договорился с администрацией цирка о проходе за кулисы.

Ранее в Киселевске Кемеровской области бродячая собака напала на подростка, пострадавшего госпитализировали с рваной раной.

