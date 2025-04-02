В Иркутской области разбился Ту-22М3, один летчик погиб
2 апреля 202520:07
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в ночь на 2 апреля в Боханском районе Иркутской области во время планового полета. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
По его данным, экипаж из четырех человек катапультировался, однако один летчик погиб при приземлении. Остальных эвакуировали спасатели.
Губернатор отметил, что разрушений на земле и пострадавших среди гражданских нет. На месте происшествия работают службы МЧС.
Причиной крушения стала техническая неисправность, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru