В Иркутской области разбился Ту-22М3, один летчик погиб

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в ночь на 2 апреля в Боханском районе Иркутской области во время планового полета. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его данным, экипаж из четырех человек катапультировался, однако один летчик погиб при приземлении. Остальных эвакуировали спасатели.