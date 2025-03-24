Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморье

Уточняется, что инцидент произошёл при выполнении планового учебно-тренировочного полёта. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

В военном ведомстве указали, что упавший в безлюдной местности самолёт был без боекомплекта, на земле разрушений нет.

«Пилот катапультировался... эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет», - говорится в сообщении.

Ранее в США в штате Аляска потерпел крушение истребитель F-35, пилоту удалось спастись, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

