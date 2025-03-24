Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморье
Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что инцидент произошёл при выполнении планового учебно-тренировочного полёта. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.
В военном ведомстве указали, что упавший в безлюдной местности самолёт был без боекомплекта, на земле разрушений нет.
«Пилот катапультировался... эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет», - говорится в сообщении.
Ранее в США в штате Аляска потерпел крушение истребитель F-35, пилоту удалось спастись, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru