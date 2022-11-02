В Иркутске аварийно приземлился летевший из Душанбе самолет
Пассажирский самолет, летевший из Душанбе, совершил аварийную посадку в Иркутске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
«Аэробус аварийно приземлился в аэропорту Иркутска. Предварительно – разрушение пневматических шасси. Жертв и разрушений нет», — рассказали в ведомстве.
По данным СМИ, инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии»: при посадке у борта лопнули четыре колеса шасси. Отмечалось, что на борту самолета находились 70 пассажиров и 5 членов экипажа.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
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