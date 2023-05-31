В Иркутске хулиганы подожгли электроподстанцию
31 мая 202319:38
В Иркутске неизвестные подожгли электроподстанцию, от которой работают троллейбусные линии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что злоумышленникам не удалось остановить работу общественного транспорта. Пожар начался на электроподстанции «Иркутскготранса» на улице Лермонтова в среду ранним утром.
Оперативная работа пожарных позволила огню повредить только патрубок подачи трансформаторного масла.
После тушения стало ясно, что это был поджог. Хулиганам грозит как минимум статья о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru