В Иркутске хулиганы подожгли электроподстанцию

В Иркутске неизвестные подожгли электроподстанцию, от которой работают троллейбусные линии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что злоумышленникам не удалось остановить работу общественного транспорта. Пожар начался на электроподстанции «Иркутскготранса» на улице Лермонтова в среду ранним утром.

Оперативная работа пожарных позволила огню повредить только патрубок подачи трансформаторного масла.

После тушения стало ясно, что это был поджог. Хулиганам грозит как минимум статья о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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