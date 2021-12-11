В Иркутске около 200 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре
Обшивка загорелась утром в субботу в торговом центре «Версаль» в Иркутске, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, о пожаре в ТЦ стало известно в 11:47 (06:47 мск).
«На момент прибытия огнеборцев из здания торгового центра были эвакуированы около 200 посетителей и работников центра», - цитирует МЧС ТАСС.
Возгорание потушили сотрудники ТЦ, площадь пожара составила 2 кв. м. По предварительной информации, причиной возникновения огня стала проводка. МЧС проводит проверку по факту грубого нарушения правил пожарной безопасности.
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