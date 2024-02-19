В Иране в ДТП с автобусом пострадали 27 человек
19 февраля 202412:27
Междугородний автобус перевернулся в провинции Ардебиль в Иране, пострадали как минимум 27 человек. Об этом сообщает IRNA.
По данным агентства, авария произошла на трассе Коусар - Сарчам около 04:25 (03:55 мск).
Скорая помощь госпитализировала 16 человек с серьезными травмами. Пострадавших доставили в административный центр провинции.
Ранее в Приморье пассажирский автобус вылетел с трассы, уходя от столкновения с грузовиком, пострадали четыре человека, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru