В Иране в ДТП с автобусом пострадали 27 человек

Междугородний автобус перевернулся в провинции Ардебиль в Иране, пострадали как минимум 27 человек. Об этом сообщает IRNA.

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По данным агентства, авария произошла на трассе Коусар - Сарчам около 04:25 (03:55 мск).

Скорая помощь госпитализировала 16 человек с серьезными травмами. Пострадавших доставили в административный центр провинции.

Ранее в Приморье пассажирский автобус вылетел с трассы, уходя от столкновения с грузовиком, пострадали четыре человека, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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