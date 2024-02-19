В Иране в ДТП с автобусом пострадали 27 человек

По данным агентства, авария произошла на трассе Коусар - Сарчам около 04:25 (03:55 мск).

Скорая помощь госпитализировала 16 человек с серьезными травмами. Пострадавших доставили в административный центр провинции.

Ранее в Приморье пассажирский автобус вылетел с трассы, уходя от столкновения с грузовиком, пострадали четыре человека, пишет «Свободная пресса».

