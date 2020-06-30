В Иране при взрыве медцентра погибли 13 человек
30 июня 202022:18
Взрыв и пожар произошел в медицинском центре столицы Ирана, в результате чего погибли 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что еще 6 человек ранены.
Как пишет агентство, причиной взрыва стала газовая утечка. Трагедия произошла в медучреждении на севере Тегерана.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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30 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru