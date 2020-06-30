В Иране при взрыве медцентра погибли 13 человек

Взрыв и пожар произошел в медицинском центре столицы Ирана, в результате чего погибли 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что еще 6 человек ранены.

Как пишет агентство, причиной взрыва стала газовая утечка. Трагедия произошла в медучреждении на севере Тегерана.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

