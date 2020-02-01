В Ираке с воздуха атаковали базу с американскими военными
Пять минометных снарядов упали на севере Ирака на территории военной базы, где находятся американские военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иракские органы безопасности.
Снаряды упали рядом с авиабазой Кайяра в провинции Найнава, в которой с 2003 года базируются военные США, уточняет агентство. Эта же авиабаза подверглась ракетному обстрелу в ноябре прошлого года.
Отмечается, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет.
Это не первая атака баз США с начала января. Ранее в Пентагоне сообщили, что в результате атак базы США на иракской территории в ночь на 8 января 34 американских военных получили контузии.
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