В институте Пушкина заявили, что не располагают данными о задержании сотрудников

В институте русского языка им. А. С. Пушкина не располагают информацией о задержании штатных сотрудников вуза. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе вуза.

Вице-спикер Госдумы Толстой предложил запретить въезд в РФ для семей мигрантов

«В рамках действующего законодательства институт Пушкина принимает все необходимые меры для соблюдения формы и порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», - добавили в институте.

Помимо прочего в вузе подчеркнули, что оказывают правоохранительным органам всестороннюю помощь в вопросе привлечения к уголовной и административной ответственности лиц, виновных в нарушении порядка процедуры проведения тестирования.

Ранее сообщалось, что в Москве за незаконную выдачу сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ для получения мигрантами вида на жительство задержаны пять человек, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МигрантыЗадержание

Горячие новости

Все новости

партнеры