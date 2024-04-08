В институте Пушкина заявили, что не располагают данными о задержании сотрудников

«В рамках действующего законодательства институт Пушкина принимает все необходимые меры для соблюдения формы и порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», - добавили в институте.

Помимо прочего в вузе подчеркнули, что оказывают правоохранительным органам всестороннюю помощь в вопросе привлечения к уголовной и административной ответственности лиц, виновных в нарушении порядка процедуры проведения тестирования.

Ранее сообщалось, что в Москве за незаконную выдачу сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ для получения мигрантами вида на жительство задержаны пять человек, напоминает «Радиоточка НСН».

