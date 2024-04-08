В институте Пушкина заявили, что не располагают данными о задержании сотрудников
В институте русского языка им. А. С. Пушкина не располагают информацией о задержании штатных сотрудников вуза. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе вуза.
«В рамках действующего законодательства институт Пушкина принимает все необходимые меры для соблюдения формы и порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», - добавили в институте.
Помимо прочего в вузе подчеркнули, что оказывают правоохранительным органам всестороннюю помощь в вопросе привлечения к уголовной и административной ответственности лиц, виновных в нарушении порядка процедуры проведения тестирования.
Ранее сообщалось, что в Москве за незаконную выдачу сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ для получения мигрантами вида на жительство задержаны пять человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru