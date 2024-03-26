В Ингушетии задержан чемпион мира по джиу-джитсу Сейд-Умар Имагожев
В Ингушетии задержан чемпион мира по джиу-джитсу Сейд-Умар Имагожев, его подозревают в пособничестве боевикам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, которых ликвидировали в начале марта, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По предварительным данным, он оказывал помощь боевику, которого ликвидировали в ходе контртеррористической операции.
В городе Карабулаке, который находится в центральной части Ингушетии, в ходе контртеррористической операции 3 марта были ликвидированы шесть боевиков.
Боевики в Ингушетии планировали преступления террористической направленности, которые должны были вызвать общественный резонанс, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru