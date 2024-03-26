В Ингушетии задержан чемпион мира по джиу-джитсу Сейд-Умар Имагожев, его подозревают в пособничестве боевикам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, которых ликвидировали в начале марта, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По предварительным данным, он оказывал помощь боевику, которого ликвидировали в ходе контртеррористической операции.