При стрельбе в Техасе погибли четыре человека

Инцидент произошел в воскресенье в городе Даллас. По факту ЧП никто не был задержан, возможные мотивы стрельбы не уточняются.

Отмечается, что полиция нашла на месте происшествия пять человек с огнестрельными ранениями, в том числе годовалого ребенка и 15-летнюю девушку-подростка.

«Трое взрослых погибли на месте, а дети были в срочном порядке доставлены в местную больницу. К сожалению, маленький ребенок скончался в больнице от полученных ранений, состояние девочки-подростка оценивается как стабильное», — указывает NBC.

Правоохранители начали расследование.

