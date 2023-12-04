При стрельбе в Техасе погибли четыре человека
Четыре человека погибли, один пострадал в результате стрельбы в американском штате Техас. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в воскресенье в городе Даллас. По факту ЧП никто не был задержан, возможные мотивы стрельбы не уточняются.
Отмечается, что полиция нашла на месте происшествия пять человек с огнестрельными ранениями, в том числе годовалого ребенка и 15-летнюю девушку-подростка.
«Трое взрослых погибли на месте, а дети были в срочном порядке доставлены в местную больницу. К сожалению, маленький ребенок скончался в больнице от полученных ранений, состояние девочки-подростка оценивается как стабильное», — указывает NBC.
Правоохранители начали расследование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru