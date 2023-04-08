В Ингушетии задержали еще одного предполагаемого участника нападения на полицейских
Силовики задержали еще одного возможного участника нападения на пост ДПС «Волга-14» в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.
В конце марта неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии, ранения получили двое полицейских. По факту ЧП было возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Накануне был задержан один из фигурантов нападения Амир Боков.
«Предполагаемый участник нападения на пост ДПС и правоохранителей Мошхоев пытался покинуть республику, его задержали сотрудники правоохранительных органов», — рассказали правоохранители.
Отмечается, что задержанного допрашивают.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru