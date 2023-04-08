В Ингушетии задержали еще одного предполагаемого участника нападения на полицейских

В конце марта неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии, ранения получили двое полицейских. По факту ЧП было возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Накануне был задержан один из фигурантов нападения Амир Боков.

«Предполагаемый участник нападения на пост ДПС и правоохранителей Мошхоев пытался покинуть республику, его задержали сотрудники правоохранительных органов», — рассказали правоохранители.

Отмечается, что задержанного допрашивают.

