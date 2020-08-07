В Ингушетии введен режим контртеррористической операции
7 августа 202000:42
На части территории Назрани и в селении Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника агентства, в районе действия произошла перестрелка. Уточняется, что информация о ликвидации боевиков не поступала.
Отмечается, что операция начата с 22.25 (мск). Как пишет РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность мирных жителей в месте проведения операции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru