В Ингушетии введен режим контртеррористической операции

На части территории Назрани и в селении Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, в районе действия произошла перестрелка. Уточняется, что информация о ликвидации боевиков не поступала.

Отмечается, что операция начата с 22.25 (мск). Как пишет РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность мирных жителей в месте проведения операции.

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
ТЕГИ:Ингушетия
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