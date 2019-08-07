В Ингушетии произошла перестрелка с боевиками
Боевое столкновение между правоохранителями и боевиками произошло в селе в селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что сегодня, 7 августа, на территории был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Поясняется, что в ходе проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь. В результате началась перестрелка.
Ранее стало известно, что контртеррористическая операция проводится на территории Малгобекского района с 4.30 по московскому времени. Уточняется, что речь идет о введении временных ограничений и введении правового режима КТО.
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