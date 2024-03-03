В Ингушетии силовики ликвидировали шестерых боевиков

В городе Карабулака, который находится в центральной части Ингушетии, в ходе контртеррористической операции ликвидированы шесть боевиков. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах региона.

«По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков, их личности устанавливаются», — сообщил источник агентства.

Режим контртеррористической операции введён накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики.

НАК: блокированные в Карабулаке боевики планировали теракты

Режим КТО введен в части Карабулака в Ингушетии 2 марта. По сообщениям Национального антитеррористического комитета (НАК) боевики, блокированные в городе, собирались провести резонансные теракты, отмечает RT.

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ФОТО: nac.gov.ru
ТЕГИ:ОперацияИнгушетияТеррористы

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