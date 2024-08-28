В Ингушетии предотвратили нападения на православную церковь и правоохранителей

Уточняется, что шестеро местных жителей, планировавших диверсионно-террористические акции, были задержаны в Назрани и селе Кантышево. В частности они готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа.

При обыске по адресам проживания задержанных был найден тайник с самодельными взрывными устройствами и компонентами для его изготовления, огнестрельным и холодным оружием, символикой террористической организации. На данный момент они дали показания, установлено, что задержанные являются приверженцами запрещенной на территории РФ международной террористической организации.

Ранее Советский районный суд в Махачкале арестовал трех жителей Каспийска, подозреваемых в создании террористического сообщества для совершения теракта в церкви, напоминает «Радиоточка НСН».

