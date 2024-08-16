В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматики

В Ингушетии 10-летний ребёнок случайно ранил другого несовершеннолетнего из пневматической винтовки. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Конфликт со стрельбой произошел в Москве после ДТП

По данным полиции, находящийся в гостях у родственников мальчик подросток, находясь в гостях у родственников, недалеко от дома нашёл пневматическую винтовку и случайно выстрелил из неё.

«Не зная, что винтовка заряжена, ребёнок нажал на курок... Пуля попала 12-летнему пострадавшему в висок», - указали в ведомстве.

Отмечается, что в отношении матери 10-летнего мальчика был составлен протокол по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее в Нижнем Новгороде местный житель из лука выстрелил в мать, предложившую ему найти работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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