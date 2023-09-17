СМИ: В Москве обнаружили похожий на гранату предмет

На Юрловском проезде в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату на проволочной растяжке. Об этом этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Взрыв прогремел в квартире на северо-западе Москвы

«Предмет, похожий на гранату Ф-1, нашли на Юрловском проезде в Москве», - сообщает издание.

Очевидцы утверждают, что растяжка установлена с помощью проволоки.

По данным издания, сотрудники оперативных служб приехали на место. Территорию оцепили.

Ранее в Красноярске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: граната
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