СМИ: В Москве обнаружили похожий на гранату предмет
17 сентября 202312:56
На Юрловском проезде в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату на проволочной растяжке. Об этом этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.
«Предмет, похожий на гранату Ф-1, нашли на Юрловском проезде в Москве», - сообщает издание.
Очевидцы утверждают, что растяжка установлена с помощью проволоки.
По данным издания, сотрудники оперативных служб приехали на место. Территорию оцепили.
Ранее в Красноярске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru