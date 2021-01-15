В Индонезии в результате землетрясения погибли семь человек, сотни пострадали

На индонезийском острове Сулавеси в результате мощного землетрясения погибли семь человек, еще более 600 пострадали. Число жертв может увеличиться, так как есть разрушения.

Магнитуда составила 6,2. Эпицентр залегал на глубине 10 километров и в шести километрах от города Маджене, сообщает РЕН ТВ.