В Индонезии в результате землетрясения погибли семь человек, сотни пострадали
На индонезийском острове Сулавеси в результате мощного землетрясения погибли семь человек, еще более 600 пострадали. Число жертв может увеличиться, так как есть разрушения.
Магнитуда составила 6,2. Эпицентр залегал на глубине 10 километров и в шести километрах от города Маджене, сообщает РЕН ТВ.
Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, пострадали десятки зданий. Среди них офис губернатора, два отеля и торговый центр.
Кроме того, стихия разрушила больницу, под завалами которой находятся пациенты и медики, пишет «Свободная пресса». На месте продолжается поисково-спасательная операция.
В декабре 2018 года на Индонезию обрушилось мощное цунами, погибли более 400 человек, сотни строений получили серьезные повреждения.
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