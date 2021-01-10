В Индонезии обнаружили вероятное место крушения Boeing
В Яванском море около островов Ланганг и Лаки обнаружено вероятное место крушения Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом информирует Associated Press, ссылаясь на командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто.
Военным спасателям удалось найти обломки самолета и оборудования и останки людей, уточняет Газета.ru.
«Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета...Мы уверены, что именно тут разбился самолет», — цитирует ИА REGNUM сообщение.
В субботу, 9 января стало известно, что Boeing 737-500, летевший рейсом из Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан, исчез с радаров через несколько минут после взлета. На его борту находились 65 человек - 53 пассажира и 12 членов экипажа, в том числе 10 детей. Об этом сообщил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. Президент России Владимир Путин накануне направил соболезнования своему индонезийскому коллеге и родственникам погибших.
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