В Индонезии 11 человек погибли из-за извержения вулкана Марапи
Извержение вулкана Марапи произошло в воскресенье в индонезийской провинции Западная Суматра, в результате погибли 11 человек, еще 12 пропали. Об этом сообщает портал Tribune.
«По состоянию на утро понедельника 11 альпинистов были найдены мертвыми. Еще три человека были эвакуированы», — указал глава спасательной службы Паданг Абдул Малик.
Отмечается, что погибшие собирались совершить восхождение на гору, их личности пока неизвестны.
Власти сообщали о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения. Известно, что 49 человек успешно эвакуировали, таким образом, не найдены еще 12 альпинистов.
Ученые называют Марапи вулканом «Судного дня», пишет «Свободная пресса». По данным исследователей, полноценное извержение грозит коллапсом мировой экономики, голодом, климатическими аномалиями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru