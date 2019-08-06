В Индии в ущелье упал автобус с детьми

Автобус, в котором находилось 18 детей, упал в ущелье в Индии. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня» авария произошла в штате Уттаракханд.

На месте аварии работают спасатели. Пока информации о выживших нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Сообщается, что число жертв может увеличиться, поскольку водители в Индии часто берут в салон пассажиров без билетов.



