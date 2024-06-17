В Индии при столкновении поездов погибли пять человек

Пассажирский поезд и товарный состав столкнулись в индийском штате Западная Бенгалия, погибли как минимум пять человек. Об этом заявил представитель местной полиции Абхишек Рой, пишет ТАСС.

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Инцидент произошел около 09:00 (06:30 мск) у станции Рангапани. По предварительным данным, товарный поезд врезался в пассажирский экспресс. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

«В результате аварии 5 пассажиров погибли, 20-25 получили ранения», — указал Рой, подчеркнув, что ситуация серьезная.

Ранее два человека погибли, десятки получили ранения при столкновении экспресса и товарного поезда в городе Пардубице в Чехии, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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