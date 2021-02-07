В Индии погибли как минимум девять человек при сходе ледника
До десяти тел обнаружили индийские спасатели после схода ледника в штате Уттаракханд. Об этом сообщил в интервью телеканалу New 18 представитель Индо-тибетской пограничной полиции С.С. Десвал.
«На Тапованской плотине был строящийся туннель, и мы опасаемся, что там было 15-20 рабочих. Индо-тибетская пограничная полиция пытается их спасти. У нас есть информация, что из реки были извлечены 9-10 тел», - цитирует представителя полиции РИА Новости.
Утром стало известно, что сход ледовых масс по гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга привел к наводнениям в высокогорных селениях штата. По данным телеканала NDTV, в результате ЧС могли пропасть без вести до 150 работников гидроэлектростанции «Ришиганга».
Власти эвакуируют жителей высокогорных районов, оказавшихся в зоне бедствия.
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