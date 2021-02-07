В Индии погибли как минимум девять человек при сходе ледника

«На Тапованской плотине был строящийся туннель, и мы опасаемся, что там было 15-20 рабочих. Индо-тибетская пограничная полиция пытается их спасти. У нас есть информация, что из реки были извлечены 9-10 тел», - цитирует представителя полиции РИА Новости.

Утром стало известно, что сход ледовых масс по гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга привел к наводнениям в высокогорных селениях штата. По данным телеканала NDTV, в результате ЧС могли пропасть без вести до 150 работников гидроэлектростанции «Ришиганга».

Власти эвакуируют жителей высокогорных районов, оказавшихся в зоне бедствия.

