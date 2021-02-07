СМИ: Более 150 человек пропали без вести во время схода ледника в Индии

По информации журналистов, большинство пропавших работали на гидроэлектростанции «Ришиганга», принявшей на себя основной удар стихии.

К месту ЧП уже отправились две группы Индо-тибетской пограничной полиции и три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, сообщает РИА Новости.

Ледовые массы сошли вниз по рекам Алакнанда и Дхаулиганга, которые берут начало в Гималаях. Это привело к затоплению высокогорных районов. В связи с угрозой наводнения электростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар, которые находятся ниже по течению, приступили к экстренному сбросу воды.

Власти эвакуируют жителей поселений, находящихся ниже гидроэлетростанции.

