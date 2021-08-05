В Индии боевики подорвали автомобиль с мирными жителями
5 августа 202109:49
Боевики-маоисты подорвали автомобиль с мирными жителями в округе Дантевада штата Чхаттисгарх в Индии, сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.
В результате происшествия один человек погиб, еще 11 граждан пострадали.
Инцидент произошел около 07:30 по местному времени. По версии полицейских, боевики подорвали самодельное устройство, приняв внедорожник с мирными жителями за машину полиции.
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5 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru