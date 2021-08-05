В Индии боевики подорвали автомобиль с мирными жителями

Боевики-маоисты подорвали автомобиль с мирными жителями в округе Дантевада штата Чхаттисгарх в Индии, сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

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В результате происшествия один человек погиб, еще 11 граждан пострадали.

Инцидент произошел около 07:30 по местному времени. По версии полицейских, боевики подорвали самодельное устройство, приняв внедорожник с мирными жителями за машину полиции.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:ПогибшиеВзрывИндия
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