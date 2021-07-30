В Башкирии в результате взрыва самогонного аппарата эвакуировали 30 человек

Самогонный аппарат взорвался в одной из квартир жилого дома в Салавате, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

В жилом доме Барнаула произошел взрыв газа

В результате серьезные ожоги получили два человека, которых госпитализировали. У мужчины диагностированы термические ожоги 80% тела, у женщины - 40%.

Также в квартире пострадало имущество, осыпалась штукатурка, выбита балконная рама, повреждена водная дверь.

Из здания эвакуировали 30 человек, которых разместили в пункте временного содержания.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывБашкирия
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