В Башкирии в результате взрыва самогонного аппарата эвакуировали 30 человек
30 июля 202106:40
Самогонный аппарат взорвался в одной из квартир жилого дома в Салавате, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
В результате серьезные ожоги получили два человека, которых госпитализировали. У мужчины диагностированы термические ожоги 80% тела, у женщины - 40%.
Также в квартире пострадало имущество, осыпалась штукатурка, выбита балконная рама, повреждена водная дверь.
Из здания эвакуировали 30 человек, которых разместили в пункте временного содержания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru