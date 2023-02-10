В Иерусалиме легковой автомобиль протаранил остановку

Израильская полиция в своих соцсетях сообщила, что в Иерусалиме неизвестный на автомобиле врезался в автобусную остановку.

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По данным правоохранителей, инцидент произошёл на перекрестке Рамот. Стражи порядка не исключают, что ДТП было преднамеренным, подозреваемый задержан.

«Подозрение на атаку в Иерусалиме... водитель автомобиля врезался в автобусную остановку на перекрестке Рамот в Иерусалиме. В результате инцидента есть несколько пострадавших. Подозреваемый был обезврежен на месте», - добавили в полиции.

Газета The Jerusalem Post, в свою очередь, утверждает, что в результате аварии погиб шестилетний ребёнок.

Ранее в Иерусалиме по меньшей мере один человек погиб и более десяти пострадали в результате взрывов на двух автобусных остановках, сообщает RT.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПострадавшиеДТПИзраильИерусалим
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