В Иерусалиме легковой автомобиль протаранил остановку
Израильская полиция в своих соцсетях сообщила, что в Иерусалиме неизвестный на автомобиле врезался в автобусную остановку.
По данным правоохранителей, инцидент произошёл на перекрестке Рамот. Стражи порядка не исключают, что ДТП было преднамеренным, подозреваемый задержан.
«Подозрение на атаку в Иерусалиме... водитель автомобиля врезался в автобусную остановку на перекрестке Рамот в Иерусалиме. В результате инцидента есть несколько пострадавших. Подозреваемый был обезврежен на месте», - добавили в полиции.
Газета The Jerusalem Post, в свою очередь, утверждает, что в результате аварии погиб шестилетний ребёнок.
Ранее в Иерусалиме по меньшей мере один человек погиб и более десяти пострадали в результате взрывов на двух автобусных остановках, сообщает RT.
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