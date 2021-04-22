В Идлибе при атаке боевиков погибли двое сирийских военных

Отмечается, что еще один сирийский военнослужащий получил ранение. По данным Центра, при отражении атаки были ликвидированы не менее двух боевиков.

Нападение на правительственные силы Сирии произошло в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб. В Центре призвали отказаться от вооруженных провокаций и перейти к мирному урегулированию ситуации.

Ранее в Центре сообщали, что незаконные вооруженные группировки в Сирии планируют теракты в преддверии президентских выборов, которые должны состоятся 26 мая.

