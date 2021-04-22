В Идлибе при атаке боевиков погибли двое сирийских военных

Два сирийских военных стали жертвами нападения боевиков в Идлибе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александра Карпова.

Российская авиация ликвидировала около 200 боевиков в Сирии

Отмечается, что еще один сирийский военнослужащий получил ранение. По данным Центра, при отражении атаки были ликвидированы не менее двух боевиков.

Нападение на правительственные силы Сирии произошло в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб. В Центре призвали отказаться от вооруженных провокаций и перейти к мирному урегулированию ситуации.

Ранее в Центре сообщали, что незаконные вооруженные группировки в Сирии планируют теракты в преддверии президентских выборов, которые должны состоятся 26 мая.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ВоенныеСирия
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