В ходе протестов в Судане погибли семь человек

Семь человек погибли в ходе протестов в Судане, десятки пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что причиной гибели людей стали огнестрельные ранения. Среди пострадавших насчитывается около 140 человек.

Ранее доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов высказал предположение, что за революцией в Судане волнения пройдут и в других африканских странах.

В Судане 24 октября произошел военный переворот. Арестован гражданский глава государства, распущено правительство и объявлено чрезвычайное положение.

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ФОТО: Twitter.com
ТЕГИ:ПротестыСудан
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