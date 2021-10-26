В ходе протестов в Судане погибли семь человек

Семь человек погибли в ходе протестов в Судане, десятки пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что причиной гибели людей стали огнестрельные ранения. Среди пострадавших насчитывается около 140 человек.

Ранее доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов высказал предположение, что за революцией в Судане волнения пройдут и в других африканских странах.

В Судане 24 октября произошел военный переворот. Арестован гражданский глава государства, распущено правительство и объявлено чрезвычайное положение.



