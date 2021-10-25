«Все против всех»: Переворот в Судане сыграет «злую шутку» для Запада
Подобные вооруженные конфликты пройдут по всему «черному» континенту, считают в Российском Центре африканских исследований.
За революцией в Судане волнения пройдут и в других африканских странах, это лишь вопрос времени. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов.
25 октября в Судане произошёл путч. Свергнут президент Омар Башир, правительство распущено, в стране действует режим ЧП.
«Судан лихорадит - это только начало выдающихся дел, как правильно было сказано на Валдайском форуме, время долговременных политических и военно-политических объединений прошло. Последний пример - объявление 10 послов европейских стран персонами нон-грата в Турции. Такое предоставление стран Азии и Африки самим себе для многих западных государств сыграет «злую шутку», если угодно», - сказал Алексей Образцов.
По словам ученого, XXI век – эпоха независимая. В новом столетии никто никому ничего не должен, и по большому счету, не нужен.
«Будет как с Мали, когда президент Франции Макрон говорил главам других стран: «Что вы лезете в Мали? Это зона французских интересов!» Ему тогда резонно сказали: «Так сделайте что-нибудь, вмешайтесь, если это ваша зона интересов». Макрон ответил: «А мы не можем». Такие ситуации станут повторяться раз за разом. Их число будет только увеличиваться. Расколотый Судан, который скатывается в традиционную для Африки войну всех против всех - это просто один из примеров», - отметил ученый.
По мнению Образцова, для России крайне важно, что происходит в Судане.
«За оружие надо чем-то платить, а чем может расплачиваться африканская страна? Либо ресурсами, либо продуктами земледелия. Нефть? Есть и такие контракты - переработка нефти на местности, а продажа нефти и газа через дочерние предприятия российских гигантов», - отметил Алексей Образцов.
Ученый также допустил факт участия в перевороте российской частной военной компании «Вагнера».
«Для чего-то эти частные компании приглашают в то или иное место. «Вагнер» в Африке есть и до Судана они вполне могли добраться. Это еще одно следствие военно-политических союзов, которые держались в разных регионах планеты на протяжении всего XX столетия», - сказал он.
В ноябре 2020 года Москва договорилась с властями Хартума об использовании военно-морской базы в Судане в течение 5 лет. Договор предусматривал возможность подписания соглашения сроком на 25 лет. Военные эксперты считают, что к вопросу об эксплуатации базы можно будет вернуться после обозначения курса нового правительства.
Сейчас в столице Судана Хартуме развернуты вооруженные силы и военизированные формирования, они ограничивают передвижение гражданских лиц, в то время как протестующие с национальными флагами жгут шины в разных частях города.
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