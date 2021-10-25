«Все против всех»: Переворот в Судане сыграет «злую шутку» для Запада

За революцией в Судане волнения пройдут и в других африканских странах, это лишь вопрос времени. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов.

25 октября в Судане произошёл путч. Свергнут президент Омар Башир, правительство распущено, в стране действует режим ЧП.

«Судан лихорадит - это только начало выдающихся дел, как правильно было сказано на Валдайском форуме, время долговременных политических и военно-политических объединений прошло. Последний пример - объявление 10 послов европейских стран персонами нон-грата в Турции. Такое предоставление стран Азии и Африки самим себе для многих западных государств сыграет «злую шутку», если угодно», - сказал Алексей Образцов.

По словам ученого, XXI век – эпоха независимая. В новом столетии никто никому ничего не должен, и по большому счету, не нужен.

«Будет как с Мали, когда президент Франции Макрон говорил главам других стран: «Что вы лезете в Мали? Это зона французских интересов!» Ему тогда резонно сказали: «Так сделайте что-нибудь, вмешайтесь, если это ваша зона интересов». Макрон ответил: «А мы не можем». Такие ситуации станут повторяться раз за разом. Их число будет только увеличиваться. Расколотый Судан, который скатывается в традиционную для Африки войну всех против всех - это просто один из примеров», - отметил ученый.