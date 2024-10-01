В ХМАО преподаватель отбилась от напавшего на нее студента с ножом

Уточняется, что инцидент произошёл в Лангепасском колледже, куда спокойно зашёл отчисленный по собственному желанию 19-летний студент.

Женщина смогла отбиться от юноши, а присутствовавшие в кабинете очевидцы вытолкали его из кабинета, после чего он был задержан.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство с применением оружия».

Ранее на главного муфтия Тюменской области Зинната Садыкова напал радикал с молотком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».