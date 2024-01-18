Крушившего банкоматы топором студента задержали в Санкт-Петербурге

Инцидент произошёл в Приморском районе Северной столицы. В полицию сообщили, что в отделении банка, расположенном в доме 14 по улице Долгоозерной, неизвестный топором разбивает банкоматы.



Затем стражам порядка поступила информация, что у дома 17 корпус 2 по Ситцевой улице кто-то разбивает стёкла автомобилей.

Правоохранители по горячим следам задержали 21-летнего студента четвертого курса вуза, от действий которого пострадали четыре банкомата и автомобиль Renault. Мотивы юноши неизвестны.

В полиции добавили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Таиланде гражданин России проник в здание администрации Пхукета и топором разбил стеклянную дверь в офис губернатора региона, сообщает RT.

