Крушившего банкоматы топором студента задержали в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала студента, который крушил банкоматы топором, сообщает пресс-служба главка МВД по городу и Ленинградской области.

В Нижневартовсе мужчина напал на банк с топором

Инцидент произошёл в Приморском районе Северной столицы. В полицию сообщили, что в отделении банка, расположенном в доме 14 по улице Долгоозерной, неизвестный топором разбивает банкоматы.

Затем стражам порядка поступила информация, что у дома 17 корпус 2 по Ситцевой улице кто-то разбивает стёкла автомобилей.

Правоохранители по горячим следам задержали 21-летнего студента четвертого курса вуза, от действий которого пострадали четыре банкомата и автомобиль Renault. Мотивы юноши неизвестны.

В полиции добавили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Таиланде гражданин России проник в здание администрации Пхукета и топором разбил стеклянную дверь в офис губернатора региона, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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