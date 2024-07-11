В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит

Кровля цеха по производству керамических плит загорелась в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках. Об этом сообщает МЧС.

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«Площадь пожара составляет 80 квадратных метров», — указали в ведомстве.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, к борьбе с огнем привлечено 26 специалистов и семь единиц техники.

Ранее в Воронеже загорелась кровля магазина на площади 500 кв. м, людей в здании не было, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХимкиПожарМЧС

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