В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит
11 июля 202408:52
Кровля цеха по производству керамических плит загорелась в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках. Об этом сообщает МЧС.
«Площадь пожара составляет 80 квадратных метров», — указали в ведомстве.
На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, к борьбе с огнем привлечено 26 специалистов и семь единиц техники.
Ранее в Воронеже загорелась кровля магазина на площади 500 кв. м, людей в здании не было, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru