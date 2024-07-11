В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит

Первый отчет о финансировании НАТО военной помощи Украине намечен на 2025 год

Блогеров с ежедневной аудиторией более тысячи человек могут обязать передавать сведения о себе в Роскомнадзор

Установлена причина аварии на шахте «Пионер» в Амурской области в марте этого года

Молния трижды стала причиной пожаров в населенных пунктах Иркутского района

Американский космический корабль Starliner попытаются вернуть на Землю в августе