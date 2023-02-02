В Херсонской области задержали наводчика ВСУ

Подозреваемый рассказал правоохранителям, что умышленно передавал знакомому из Вооруженных сил Украины информацию о местоположении военных, отмечает RT.

«По указанным им районам как минимум 5 раз проводились обстрелы, повредившие, в том числе, социальные объекты, такие как рынок», — подчеркнули в МВД.

Ранее Каховская военно-гражданская администрация сообщила о задержании жителя Алешковского округа, который передавал ВСУ сведения о дислокации российских военных, напоминает Ura.ru.

