В Херсонской области задержали наводчика ВСУ

Наводчик украинских войск задержан в Херсонской области, злоумышленником оказался 29-летний местный таксист. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

В Херсонской области задержали работавших наводчиками бывших заключённых

Подозреваемый рассказал правоохранителям, что умышленно передавал знакомому из Вооруженных сил Украины информацию о местоположении военных, отмечает RT.

«По указанным им районам как минимум 5 раз проводились обстрелы, повредившие, в том числе, социальные объекты, такие как рынок», — подчеркнули в МВД.

Ранее Каховская военно-гражданская администрация сообщила о задержании жителя Алешковского округа, который передавал ВСУ сведения о дислокации российских военных, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеВСУХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры