В Херсонской области задержали наводчика ВСУ
Наводчик украинских войск задержан в Херсонской области, злоумышленником оказался 29-летний местный таксист. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
Подозреваемый рассказал правоохранителям, что умышленно передавал знакомому из Вооруженных сил Украины информацию о местоположении военных, отмечает RT.
«По указанным им районам как минимум 5 раз проводились обстрелы, повредившие, в том числе, социальные объекты, такие как рынок», — подчеркнули в МВД.
Ранее Каховская военно-гражданская администрация сообщила о задержании жителя Алешковского округа, который передавал ВСУ сведения о дислокации российских военных, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- Фон дер Ляйен с группой комиссаров прибыла в Киев
- Олимпийский комитет США поддержал намерение МОК вернуть россиян
- Президент Болгарии Радев распустил парламент
- В Херсонской области задержали наводчика ВСУ
- Инженеры РФ придумали планетоход для изучения Венеры
- СМИ: Турецкие добровольцы прибыли в Запорожье для участия в спецоперации
- В ООН поддержали МОК в вопросе допуска российских спортсменов на международные турниры
- В Иране заявили, что Израиль ответственен за атаку на военный объект в Исфахане
- Бывший член СБ рассказал о переговорах Ельцина и США о ядерном статусе Украины
- СМИ: В Пентагоне усомнились в способностях Украины захватить Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru