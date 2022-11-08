В Херсонской области задержали готовивших теракт диверсантов СБУ
Правоохранители задержали в Херсонской области девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), которые планировали теракты против местных чиновников. Об этом сообщили в ФСБ.
«На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», — приводит РИА Новости сообщение спецслужбы.
По данным ФСБ, кураторами злоумышленников были сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей, находящиеся за пределами региона.
У задержанных изъяли более пяти килограммов взрывчатки, гранаты, оружие и боеприпасы, пишет РИА ФАН. Кроме того, правоохранители обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль, который злоумышленники планировали использовать для покушения.
Диверсантов заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».
На минувшей неделе ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб в Крыму, напоминает «Свободная пресса». Гражданин Украины планировал взрыв на объекте энергетической инфраструктуры в одном из районов полуострова.
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