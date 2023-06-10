В Херсонской области спрогнозировали дату входа Днепра в русло

Река Днепр, по предварительной оценке «Русгидро», вернется в русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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К утру 10 июня уровень поднявшейся воды в Новой Каховке снизился до отметки 7 метров – всего на 3 метра.

По данным Сальдо, в населенном пункте откачивают воду и убирают уличный мусор.

Также вода после подъема начала убывать и в низовьях Днепра.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек.

В городе Новая Каховка 9 июня восстановили электроснабжение, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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