Экс-депутат Верховной рады Ременюк погиб в ДТП в Крыму

Экс-депутат Верховной рады Украины, председатель высшего совета Евразийского общественно-политического движения «За Русь единую» Алексей Ременюк погиб в результате ДТП, сообщает РИА Новости.

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Представитель движения подтвердил агентству гибель Ременюка, уточнив, что дорожная авария произошла в Крыму под Симферополем.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина погиб уходя от полицейской погони.

Алексей Ременюк был депутатом Верховной рады Украины III и IV созывов (1998—2006). Возглавлял список «Партии политики Путина», которая в 2008 году была переименована в партию «Русь Единая». Позже её деятельность на Украине была запрещена.

Ранее в ДТП погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховная РадаДепутатСимферопольДТПКрым
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