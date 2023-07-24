В Херсонской области обнаружили схрон артиллерийских снарядов

Российские силовики обнаружили в Херсонской области схрон с артиллерийскими боеприпасами, сообщило в понедельник региональное управление МВД.

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Полицейские обнаружили тайник с шестью снарядами калибра 152 миллиметра. Схрон нашли в лесополосе в районе села Новокиевка.

Обнаруженные снаряды уничтожили на месте с помощью заряда тротила. Правоохранительные органы продолжат пресекать незаконное распространение оружия, заявили в региональном управлении МВД.

В экстренных службах Херсонской области ранее сообщили об уничтожении трех лодок ВСУ, пытавшихся переправиться через Днепр, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:ПолицияОружиеХерсон

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