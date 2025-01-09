В Херсонской области арестовали женщину за передачу Украине данных о ВС РФ
Жительницу Херсонской области арестовали за сбор и передачу Украине сведений о российских военных. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность 18-летней гражданки РФ... причастной к передаче сведений военизированному формированию Украины», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в апреле 2023 года подозреваемая передавала куратору информацию о местах дислокации военных РФ в Херсонской области. Против фигурантки возбудили уголовное дело о госизмене. Женщину заключили под стражу, ей может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ задержала россиянина, который передавал украинской разведке фото объекта топливно-энергетического комплекса в Московской области, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru