В Херсонской области арестовали женщину за передачу Украине данных о ВС РФ

Жительницу Херсонской области арестовали за сбор и передачу Украине сведений о российских военных. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность 18-летней гражданки РФ... причастной к передаче сведений военизированному формированию Украины», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в апреле 2023 года подозреваемая передавала куратору информацию о местах дислокации военных РФ в Херсонской области. Против фигурантки возбудили уголовное дело о госизмене. Женщину заключили под стражу, ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала россиянина, который передавал украинской разведке фото объекта топливно-энергетического комплекса в Московской области, напоминает «Свободная пресса».

