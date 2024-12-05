На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у побережья северных Курил. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение... произошло 5 декабря в 12.23 (04.23 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 184 километрах западнее необитаемого курильского острова Онекотан», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.
Семенова уточнила, что очаг землетрясения залегал на глубине 380 км.
Подземные толчки не ощущались в населенных пунктах Курил. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее землетрясение интенсивностью 6,1 балла зарегистрировали в Тункинском районе Бурятии, напоминает «Свободная пресса». В Иркутске, Слюдянке и Шелехове ощущались двухбалльные толчки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru