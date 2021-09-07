В Хакасии загорелись дома на территории природного заповедника

В Хакассии загорелись строения на территории природного заповедника «Хакасский». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, строения для хозяйственных нужд находятся на отдалении от дома отшельницы Агафьи Лыковой, однако распространение огня идет быстро.

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Лыкова является единственной оставшейся в живых представительницей семьи староверов, обнаруженных геологами в 1978 году в Западных Саянах. С марта текущего года она проживает в доме на территории заповедника.

Источник агенства заявил, что Лыкова не пострадала в результате пожара. Предварительной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем.

Пожарные работают на месте происшествия.

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