В Хакасии загорелись дома на территории природного заповедника

В Хакассии загорелись строения на территории природного заповедника «Хакасский». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, строения для хозяйственных нужд находятся на отдалении от дома отшельницы Агафьи Лыковой, однако распространение огня идет быстро.