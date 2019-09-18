В Хакасии задержан душитель малолетней девочки

В Хакасии задержан подозреваемый в попытке убийства семилетней девочки в одном из детских садов города Черногорска. Об этом сообщает региональный главк МВД. Нападение на ребёнка произошло в конце мая. Злоумышленник старался задушить девочку на веранде, передает RT.

Однако он не сумел довести преступный замысел до конца – он отвлёкся на голоса прохожих, и девочка сумела убежать. Она описала приметы нападавшего. Задержанным оказался местный житель 1981 года рождения. Как сообщают Известия, на допросе он отказался давать какие-либо показания. Решается вопрос о его аресте.

