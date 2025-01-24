Собака напала на учителя в читинской школе
Собака пробралась в школу № 9 и напала на учительницу в Чите, прокуратура начала проверку, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края.
В Сети распространились кадры, на которых видно, как собака, забежавшая в столовую, прыгает на женщину и вцепляется зубами в ее руку.
Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту произошедшего. Будут оценены соблюдение требований безопасности образовательного процесса, а также исполнение законодательства об обращении с животными.
Ранее стая собак напала на школьницу в Хабаровском крае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области задержали подозреваемых в похищении военных-участников СВО
- СМИ: Больше пяти тысяч релокантов из России застряли на границе Мексики и США
- Кремль: Путин готов к контакту с Трампом
- Трамп: Для падения мировых цен на нефть надо снизить ставку ФРС
- Силы ПВО за неделю сбили 752 дрона и 17 снарядов HIMARS
- Учителя в Подмосковье обвинили в надругательстве над 10-летней школьницей
- В Бангкоке закрыли большинство школ из-за сильного загрязнения воздуха
- В Карелии город Питкяранта остался без воды
- СМИ: Gloria Jeans закрывает еще два производства в Ростовской области
- Грушко: У России и НАТО не сохранилось каналов взаимодействия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru