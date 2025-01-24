Собака напала на учителя в читинской школе

Собака пробралась в школу № 9 и напала на учительницу в Чите, прокуратура начала проверку, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края.

В Сети распространились кадры, на которых видно, как собака, забежавшая в столовую, прыгает на женщину и вцепляется зубами в ее руку.