Собака напала на учителя в читинской школе

Собака пробралась в школу № 9 и напала на учительницу в Чите, прокуратура начала проверку, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края.

В Сети распространились кадры, на которых видно, как собака, забежавшая в столовую, прыгает на женщину и вцепляется зубами в ее руку.

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Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту произошедшего. Будут оценены соблюдение требований безопасности образовательного процесса, а также исполнение законодательства об обращении с животными.

Ранее стая собак напала на школьницу в Хабаровском крае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Залесский
ТЕГИ:ШколаПрокуратураСобаки

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