Происшествия

В Хабаровском крае в результате пожара погиб ребенок

22 июля22:02

В палаточном лагере на хабаровском горнолыжном курорте «Холдоми» произошел пожар, сообщает «Интерфакс».

В результате возгорания пострадали трое детей, один из них погиб.

Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Солнечного района.

Уточняется, что из 26 палаток сгорели 20.

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