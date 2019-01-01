Происшествия
Уточняется, что из 26 палаток сгорели 20.
В Хабаровском крае в результате пожара погиб ребенок
22 июля22:02
В палаточном лагере на хабаровском горнолыжном курорте «Холдоми» произошел пожар, сообщает «Интерфакс».
В результате возгорания пострадали трое детей, один из них погиб.
Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Солнечного района.
Уточняется, что из 26 палаток сгорели 20.
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