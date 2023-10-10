В Хабаровском крае смог с горящей свалки спровоцировал три ДТП с семью машинами
10 октября 202309:58
Смог с горящей свалки в Хабаровском крае стал причиной трех ДТП с семью машинами, сообщили в отделе МВД России по Вяземскому району региона.
ДТП произошло на дороге А-370 "Уссури", около 115 километра. Все произошло из-за того, что водители не рассчитали дистанцию в условиях плохой видимости.
В результате аварий есть пострадавшие - два водителя и пассажир госпитализированы в больницу.
Ранее ДТП с двумя автомобилями произошло в подмосковной Коломне, пострадали девочка 2019 и мальчик 2014 года рождения, напоминает RT.
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- В Хабаровском крае смог с горящей свалки спровоцировал три ДТП с семью машинами
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru