В Хабаровском крае смог с горящей свалки спровоцировал три ДТП с семью машинами

Смог с горящей свалки в Хабаровском крае стал причиной трех ДТП с семью машинами, сообщили в отделе МВД России по Вяземскому району региона.

В Ульяновске после ДТП с маршруткой госпитализировали шесть человек

ДТП произошло на дороге А-370 "Уссури", около 115 километра. Все произошло из-за того, что водители не рассчитали дистанцию в условиях плохой видимости.

В результате аварий есть пострадавшие - два водителя и пассажир госпитализированы в больницу.

Ранее ДТП с двумя автомобилями произошло в подмосковной Коломне, пострадали девочка 2019 и мальчик 2014 года рождения, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарХабаровский КрайДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры