В Хабаровском крае продолжают искать пропавший Ан-26
В Хабаровском крае усилена группировка спасателей для поиска пропавшего Ан-26, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
В поисках задействована аэромобильная группа из 70 спасателей и 20 единиц техники. К предполагаемому месту исчезновения лайнера переправят спецтехнику МЧС. В настоящее время осматривается таежная местность с помощью внедорожников. При благоприятных метеоусловиях задействуют воздушное судно.
Самолёт Ан-26, выполнявший технический полёт под Хабаровском, исчез с радаров 22 сентября. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Ранее поискам мешала неблагоприятная метеообстановка.
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