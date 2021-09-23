В Хабаровском крае продолжают искать пропавший Ан-26

В поисках задействована аэромобильная группа из 70 спасателей и 20 единиц техники. К предполагаемому месту исчезновения лайнера переправят спецтехнику МЧС. В настоящее время осматривается таежная местность с помощью внедорожников. При благоприятных метеоусловиях задействуют воздушное судно.

Самолёт Ан-26, выполнявший технический полёт под Хабаровском, исчез с радаров 22 сентября. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Ранее поискам мешала неблагоприятная метеообстановка.