В Хабаровском крае бродячие собаки напали на школьников

По данным СМИ, сверстники помогали ей отбиваться от животных снежками. Очевидцы пишут, что школьники не провоцировали собак, а подобные нападения происходят в поселке Монгохто не первый раз.



Следственный комитет региона начал проверку. О пострадавших информации нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Ранее несколько человек госпитализированы после того, как забежавшая в Северо-Осетинскую медакадемию (СОГМА) собака напала на студентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

