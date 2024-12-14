В Хабаровском крае бродячие собаки напали на школьников
Стая собак напала на школьницу в Хабаровском крае, передает РЕН ТВ.
По данным СМИ, сверстники помогали ей отбиваться от животных снежками. Очевидцы пишут, что школьники не провоцировали собак, а подобные нападения происходят в поселке Монгохто не первый раз.
Следственный комитет региона начал проверку. О пострадавших информации нет, за медицинской помощью никто не обращался.
Ранее несколько человек госпитализированы после того, как забежавшая в Северо-Осетинскую медакадемию (СОГМА) собака напала на студентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru