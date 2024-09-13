СМИ: Ребенок оказался в реанимации после нападения собаки в Подмосковье
Собака породы акита-ину повредила череп четырехлетнему ребенку в Солнечногорском районе Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Состояние пострадавшей девочки оценивается как тяжелое, она находится в реанимации после трехчасовой операции. Врачи диагностировали у ребенка укусы лица и травму черепа.
Отмечается, что собака находилась без намордника, а бабушка ребенка не сразу подоспела на помощь. Медиков вызвала владелица животного.
Родственники ребенка заявили, что собака уже неоднократно нападала на людей. Сейчас следователи проводят проверку, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее Оренбургский областной суд частично удовлетворил коллективный иск зоозащитников об усыплении бродячих собак. Теперь в регионе разрешено умерщвлять только немотивированно агрессивных и смертельно больных бездомных животных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приток иностранных туристов в Россию достиг максимума за два года
- ФСБ: Жительницу ЛНР задержали за передачу данных о российских военных
- В СКР сообщили об аресте имущества директора парка «Патриот» Ахмедова
- ВСУ потеряли в Курской области 12 795 военнослужащих
- Московский финансовый форум пройдет в ЦВЗ «Манеж» 18 октября
- В РФС рассказали о планах провести два товарищеских матча сборной России
- Дисквалификацию фигуристки Валиевой назвали русофобией в действии
- Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
- Криштиану Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях
- СМИ: Ребенок оказался в реанимации после нападения собаки в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru