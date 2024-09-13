СМИ: Ребенок оказался в реанимации после нападения собаки в Подмосковье

Состояние пострадавшей девочки оценивается как тяжелое, она находится в реанимации после трехчасовой операции. Врачи диагностировали у ребенка укусы лица и травму черепа.

Отмечается, что собака находилась без намордника, а бабушка ребенка не сразу подоспела на помощь. Медиков вызвала владелица животного.

Родственники ребенка заявили, что собака уже неоднократно нападала на людей. Сейчас следователи проводят проверку, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее Оренбургский областной суд частично удовлетворил коллективный иск зоозащитников об усыплении бродячих собак. Теперь в регионе разрешено умерщвлять только немотивированно агрессивных и смертельно больных бездомных животных.

